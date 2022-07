Stich-Attacke am Flaucher: Gruppe verletzt 68-Jährigen

In der Nacht auf Sonntag ist eine bislang unbekannte Gruppe auf einen 68-jährigen Radfahrer losgegangen, der Mann wurde mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Thalkirchen - Dass er verletzt war, sogar blutete, hat ein 68-jähriger Münchner erst bemerkt, als er nach einer Auseinandersetzung fast schon zu Hause war.

Der Mann war in der Nacht auf Sonntag auf einer Radtour an der Isar unterwegs gewesen. Gegen 1.50 Uhr hatte er auf dem Flauchersteg bemerkt, dass sein Licht nicht ging. Er blieb stehen, um es zu reparieren, und leuchtete sich selbst dabei mit seinem Handy.

68-Jähriger völlig grundlos angegriffen

Auch eine Gruppe junger Erwachsener war zu der Zeit am Flaucher. Aus ihr näherten sich mehrere, vermutlich drei, Personen. Fühlten sie sich gestört, suchten sie Streit? Ohne erkennbaren Grund forderten sie den 68-Jährigen auf, das "Arbeitslicht" auszuschalten. Es kam zu einem Streitgespräch, in dem der Radler versuchte, zu beschwichtigen, so berichtet die Polizei. Trotzdem folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Mann gegen die Brust gestoßen wurde.

Die Situation löste sich bald darauf auf, der 68-Jährige fuhr zunächst weiter. Doch rund 20 Minuten später spürte er Schmerzen, und entdeckte die blutende Verletzung am Oberkörper. Er wählte den Polizeinotruf und berichtete von dem Angriff. Sofort eilten Rettungsdienst wie auch mehrere Streifen zum Einsatzort, eine intensive Fahndung begann. Noch vor Ort übernahm die Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen, auch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen liegen nun beim Kommissariat 26 für Gewaltdelikte.

Zeugenaufruf der Polizei

Nach bisherigem Stand wurde der 68-Jährige mit einem spitzen oder scharfkantigen Gegenstand verletzt. Glücklicherweise ist die Verletzung jedoch nur oberflächlich und nicht lebensgefährlich, so die Polizei. Da er sich noch im Krankenhaus befindet, lag am Sonntag noch keine Beschreibung der Personen vor. Die Polizei sucht dennoch nach Zeugen: Wer in dem Zeitraum am Flauchersteg oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder sonst etwas Auffälliges bemerkt hat, wird gebeten, sich an das Kommissariat 26, Tel. 29100, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.