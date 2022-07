Baustellen-Unfall in der Kapuzinerstraße: Arbeiter von Stahlstrebe in Rücken getroffen

Am Samstagvormittag ist es auf einer Baustelle in der Kapuzinerstraße zu einem Unfall gekommen. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt, als sich eine Stahlstrebe löste und ihn am Rücken traf.

03. Juli 2022 - 08:46 Uhr | AZ

Der verletzte Bauarbeiter musste mit einem Kran aus dem Untergeschoss gehoben werden. © Berufsfeuerwehr München

Ludwigvorstadt-Isarvorstadt - Ein 50-jähriger Arbeiter ist am Samstagvormittag auf einer Baustelle schwer verletzt worden. Notarzt und Feuerwehr mussten den Mann aus dem Untergeschoss eines Rohbaus in der Kapuzinerstraße bergen. Schwer verletzter Bauarbeiter mit Kran aus Untergeschoss gehoben Bei Schalungsarbeiten hatte sich eine Stahlstrebe gelöst, wie die Münchner Feuerwehr mitteilt. Der Bauarbeiter wurde davon am Rücken getroffen. Aufgrund des Verdachts auf Rücken- und Beckenverletzung lagerte ihn der hinzugerufene Notarzt achsengerecht auf einer Vakuummatratze. Da sich der Unfall im Untergeschoss der Baustelle ereignete und noch keine Treppe verbaut war, musste der 50-Jährige durch den Einsatz eines Baukrans in einer Schleifkorbtrage geborgen werden. Anschließend wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.