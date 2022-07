S-Bahnhaltestelle Hirschgarten: Unbekannte verprügeln Pärchen

Zwei bislang unbekannte Männer haben ein junges Pärchen an der S-Bahnhaltestelle Hirschgarten verprügelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Beamte der Bundespolizei an der S-Bahnhaltestelle Hirschgarten. (Symbolbild)

Nymphenburg - Ein 23-Jähriger aus Geltendorf und seine 20 Jahre alte Freundin aus dem Landkreis Landsberg am Lech wurden am frühen Sonntagmorgen am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten von zwei bislang unbekannten Männern geschlagen.

Wie die Bundespolizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 5 Uhr. Der 23-Jährige stand oberkörperfrei am Bahnsteig, woraufhin er von den beiden Männern beleidigt wurde. Es kam zum Streit, nach kurzer Zeit schlug dem 23-Jährigen einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Der zweite Unbekannte hielt ihn dabei fest und wollte ihn ebenfalls schlagen. Als die Freundin des Mannes dazwischengehen wollte, wurde auch sie von einem Faustschlag getroffen.

Täterbeschreibung der Bundespolizei

Nach der Attacke flohen die Unbekannten über die Friedenheimer Brücke, die eingetroffenen Polizeibeamten konnten sie nicht mehr stellen. Unbeteiligte Zeugen konnten jedoch Bilder von einem der Täter machen, weswegen die Bundespolizei folgende Personenbeschreibung liefern kann: Der Gesuchte ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und sehr groß gewachsen. Er hat hellblonde Haare, die an den Seiten kurz rasiert und oben lockig sind. Er trug eine goldene Halskette, ein goldenes Armband, weiße Turnschuhe, eine hellblaue Jeans, ein gelbes Shirt und einen gelben Pullover.

Sowohl der 23-Jährige als auch seine Freundin erlitten Verletzungen im Gesicht, sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Tel. 089 515 550 1111 melden.