Messerstecherei am Stachus: Vier Männer gehen aufeinander los

Am frühen Sonntagmorgen geraten vier Männer am Stachus aneinander. Der Streit eskaliert, bis zwei Frauen die Polizei rufen.

Stachus - Kurz vor Sonnenaufgang am frühen Sonntagmorgen ist an der S-Bahn-Haltestelle am Stachus ein Streit zwischen vier Männern eskaliert. Am Anfang der Auseinandersetzung stand laut Bundespolizei ein Rempler und darauf folgende "verbale Provokationen".

Kurz darauf kam ein Kumpel des Rempelnden hinzu. Der Angerempelte reagierte und zog ein Obstmesser mit einer circa fünf Zentimeter langen Klinge. Er verpasste dem einen an der Schläfe einen fünf Zentimeter langen Schnitt und fügte dem anderen eine circa zwei Zentimeter lange Schnittwunde am Unterarm zu.

Stachus: Messerstecher wird verprügelt

Die beiden Angegriffenen reagierten: einer fixierte den Messerstecher am Boden, der andere prügelte mit der Faust auf ihn ein. Die vierte involvierte Person, die sich laut Bundespolizei bis dahin zurückgehalten hatte, griff auch ein und wollte den Messerstecher dazu bewegen, das Messer loszulassen.

Die Lage änderte sich erst, als eine 24-jährige Passantin die Prügler dazu aufrief, aufzuhören und die Polizei alarmierte. Eine weitere Passantin (25) filmte die Schlägerei mit ihrem Handy. Die vier Schläger flüchteten, konnten aber kurz darauf von der Polizei verhaftet werden. Alle vier hatten Alkohol im Blut und mussten zur weiteren Abklärung eine Blutprobe abgeben.

Drei der Beteiligten wurden zur ärztlichen Versorgung in verschiedene Krankenhäuser geschickt und am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle vier.

Die Bundespolizei sucht weitere Zeugen und bittet die, sich unter der Nummer 089/515550-1111 zu melden. Sie lobt den Einsatz der beiden Passantinnen, gibt aber auch den Tipp ab, dass man sich selber nicht in Gefahr bringen soll.