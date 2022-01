Schock an Neujahr: Küche brennt - 30.000 Euro Schaden

Der Sachschaden ist beträchtlich, als am Samstag in Schwabing eine Wohnung in Brand gerät. Die Hausbewohner kommen allerdings mit dem Schrecken davon.

02. Januar 2022 - 11:04 Uhr | AZ

Von zwei Seiten löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung den Brand. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild