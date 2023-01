Schnitte im Gesicht: Sextett attackiert zwei Männer vor Münchner Bar

Die Polizei sucht Zeugen: Vor einem Lokal in der Innenstadt sind ein 18-Jähriger und ein 26-Jähriger aus einer Gruppe heraus zunächst beleidigt und dann körperlich angegangen worden.

Die beiden Männer wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. (Symbolbild)

Ludwigsvorstadt - Das Kommissariat 24 ermittelt in einem Fall von Körperverletzung in der Schwanthalerstraße.

Zwei Männer – 18 und 26 Jahre alt, mit Wohnsitz in München – seien am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr vor einer Bar von einem Unbekannten aus einer Gruppe von insgesamt sechs Männern heraus unvermittelt zunächst beleidigt und dann tätlich angegriffen worden, berichtet die Polizei.

Der 26-Jährige habe sich an eine zerberstende Flasche erinnert, was die Schnittverletzung im Bereich von Stirn und Nase erklären könnte, die er sich bei der Attacke zugezogen hatte.

Zeugenaufruf der Polizei: Opfer können vier der sechs Täter grob beschreiben

Zu der weiteren Auseinandersetzung und den Verletzungen, die der 18-Jährige mit den Schnitten am Hals und der Platzwunde am Kopf erlitt, konnte keines der beiden Opfer Angaben machen, so die Polizei weiter.

Die beiden Männer – sie wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt – beschrieben die unbekannten Angreifer wie folgt:

Täter 1: etwa 22 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, braune Haare

etwa 22 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, braune Haare Täter 2: etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, Vollbart

etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, Vollbart Täter 3: etwa 1,65 Meter groß, südländisches Aussehen, dickliche Statur

etwa 1,65 Meter groß, südländisches Aussehen, dickliche Statur Täter 4: mittelblond und nackenlange Haare

mittelblond und nackenlange Haare zu den anderen zwei Tätern war keine Beschreibung möglich

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwanthalerstraße, Adolf-Kolping-Straße, Schillerstraße und Sonnenstraße (Ludwigsvorstadt) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 24, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.