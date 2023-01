Mittersendling: Mann steigt auf Autotransport und demoliert Neuwagen

Mitten in der Nacht beschädigt ein Mann am Bahnhof Mittersendling mehrere Autos, die auf einem Transportzug stehen. Die Polizei konnte ihn trotz Helikopterfahndung bisher nicht finden.

In Mittersendling machte sich ein Mann an Autos eines abgestellten Auttransports zu schaffen. (Symbolbild)

Mittersendling - Mitten in der Nacht auf Montag hat sich ein Mann am Bahnhof Mittersendling an einem abgestellten Autozug zu schaffen gemacht und so ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen.

Mittersendling: Mann demoliert Autos auf Transportzug

Gegen 1.20 Uhr ging der Notruf bei der Bundespolizei ein: Ein Mann kletterte laut Polizei auf den Autozug, stieg in ein Auto und fuhr es in das davor abgestellte. Dann stieg er aus, kletterte noch einmal hoch und wiederholte den Vorgang. Laut Polizei wurden so mehrere Autos so beschädigt.

Trotz Einsatz eines Hubschraubers und mehrerer Streifen konnte die Polizei den Autovandalen nicht ausfindig machen. Die Polizei hat an den kaputt gefahrenen Autos "umfangreiche Spuren" sichern können und ermittelt weiter.