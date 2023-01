Geradeaus statt Links: Kia donnert in Neuperlach in geparkte Autos

In Ramersdorf ist ein Mann kurz vor Mitternacht am Sonntag in einer Kurve geradeaus gefahren, statt zu lenken. Er wurde dabei leicht verletzt.

09. Januar 2023 - 11:40 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 3 Ein Auto fährt in einer Kurve in geparkte Fahrzeuge, der Fahrer verletzt sich leicht.