Das passiert 2023 in München: Das Sendlinger Tor wird fertig!

Ab diesem Jahr wird die Oberfläche wieder hübsch gemacht – aber nur provisorisch.

Altstadt - Seit fünf Jahren herrscht am Sendlinger Tor Baustelle. Eigentlich im Untergrund, denn die U-Bahnstation wird grunderneuert. Aber auch für alle, die auf der Oberfläche unterwegs sind, heißt das, dass sie sich jahrelang in einem Labyrinth aus Absperrbändern und neuen Fahrspur-Markierungen zurechtfinden mussten.

Herbst 2023: Das Sendlinger Tor wird fertig

Im Herbst 2023 ist es damit vorbei. Der modernisierte Bahnhof wird heuer noch fertig, kündigen die Stadtwerke an, die für die Baustelle zuständig sind. Dann wird auch die Oberfläche wieder hübsch gemacht.

Für Autofahrer heißt das auch hier, dass ihnen Platz genommen wird. Sie müssen künftig stadtauswärts auf die Linksabbiegerspur verzichten. Wer also vom Oberanger Richtung Blumenstraße fahren will, muss in die Straße "An der Hauptfeuerwache" abbiegen.

Mehr Sicherheit für Radler

Für Radler soll es wesentlich sicherer und bequemer werden. Momentan gibt es von der Innenstadt Richtung Sendlinger Tor nur einen Radfahrstreifen in Mittellage, den die Autos zum Abbiegen überqueren müssen. Nach der Umgestaltung soll es dort einen echten Radweg mit einem hochgelegten Randstein geben. Breitere Radwege sind auch in der Sonnen- und Lindwurmstraße vorgesehen, vorerst aber nur als Zwischenlösung.

Schließlich soll in drei, vier Jahren die Sonnenstraße zum Boulevard werden, sagt Grünen-Verkehrsexperte Paul Bickelbacher. Abstimmungen dazu könnten in diesem Jahr folgen. Das Mobilitätsreferat kündigt jedenfalls an, auch für den Stachus, Sonnenstraße, Sendlinger Tor, Blumenstraße, Frauenstraße und Isartor 2023 Lösungsvorschläge zur Verkehrsreduktion vorzulegen.

Die Sonnenstraße als Boulevard

Die Idee des Boulevards Sonnenstraße ist, den Verkehr auf die westliche Seite zu verlagern. Die östliche Straßenseite (also die auf der Seite der Altstadt) soll Platz zum Flanieren und für mehr Grün bieten. Bickelbacher hofft, dass die Münchner schon in diesem Herbst während der IAA einen Eindruck davon bekommen. Denn er rechnet damit, dass im Zuge der Messe die Straße zumindest provisorisch gesperrt wird.