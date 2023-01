Neuperlach: 17-Jähriger am U-Bahn-Gleis geschlagen und ausgeraubt

Eine Gruppe Jugendlicher hat einen 17-Jährigen an der U-Bahn-Station Neuperlach eingeschüchtert. Dabei blieb es aber nicht.

Neuperlach - Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ist ein17-Jähriger aus Weilheim-Schongau am U-Bahnhof Neuperlach-Zentrum von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen, ausgeraubt und geschlagen worden. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Offenbar war der Teenager an der Jugendgruppe vorbeigegangen, als einer der Jugendlichen ihn aufgehalten habe. Der Angreifer bedrohte ihn und wollte ihm seine Tasche abnehmen.

Schläge und Tritte

Dann versetzte er dem 17-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und mehrere Tritte gegen die Beine. Dem 17-Jährigen gelang die Flucht. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, braune Augen; bekleidet mit einem grünen Flecktarnmantel, einer dunkelblauen Jeans, schwarz-weißen Sneaker.



Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Neuperlach-Zentrum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.