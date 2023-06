Schlüpfrige Sprüche in der S-Bahn: Jugendliche verprügeln 44-Jährigen

Ein 44-Jähriger belästigt in der S-Bahn eine junge Frau aus Aubing. Die bittet drei Freunde um Hilfe, die auf den Mann losgehen.

München - Eine 18-Jährige saß am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, in einer S3 in Richtung Mammendorf. Ein 44-Jähriger aus Pasing versuchte, mit der jungen Frau währen der Fahrt ins Gespräch zu kommen. Dabei klopfte er laut Bundespolizei ein paar ziemlich anmaßende und anzügliche Bemerkungen, die der jungen Frau aus Aubing überhaupt nicht gefielen, was der Mann wenig später schmerzhaft zu spüren bekam.

S-Bahn: Mann nach anmaßenden Sprüchen von Jugendlichen verprügelt

Die 18-Jährige rief per Handy drei ihrer Freunde an. Die jungen Burschen im Alter von 18, 17 und 15 Jahren erwarteten den "Casanova" bereits, als die S-Bahn im Pasinger Bahnhof eintraf. Sie verfolgten den 44-Jährigen bis in den Fußgängertunnel und verpasstem ihm dort eine Abreibung.

Der 44-Jährige wurde nach Angaben der Bundespolizei geschlagen und getreten. Auch ein 49-Jähriger, der schlichten wollte, wurde angegriffen. Securitys der Bahn griffen ein, hielten die Schläger fest und riefen die Polizei.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die drei Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 44-Jährigen wegen sexueller Belästigung.