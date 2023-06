Haidhausen: Bagger bleibt in Unterführung stecken

Ein Bagger ist in Haidhausen in einer Unterführung steckengeblieben. Durch den Unfall wurde der Verkehr für rund drei Stunden lahmgelegt.

Haidhausen - Am Donnerstagmorgen ging in der Rosenheimer Straße drei Stunden lang gar nichts mehr. Ein Bagger war in die dortige Unterführung hineingefahren und kam weder vor noch zurück. Außerdem rissen alle Hydraulikschläuche des Baggerarms ab. 200 Liter Flüssigkeit ergossen sich auf die Straße und breiteten sich in der Unterführung aus. Der Baggerführer versuchte zunächst, sein Fahrzeug alleine zu befreien, musste aber schließlich aufgeben und die Feuerwehr alarmieren.

Komplizierte Bergung in Haidhausen

Die Feuerwehr konnte sich mit Ölbindemittel schnell um die ausgelaufene Hydraulikflüssigkeit kümmern. Die Befreiung des Baggers aus der Unterführung stellte aber eine größere Herausforderung dar. Der Versuch, die Luft aus den Reifen zu lassen und das Fahrzeug herauszuziehen, scheiterte. Stattdessen musste eine Fremdfirma beauftragt werden, die Hydraulikschläuche instand zu setzen. Der Baggerführer konnte den Baggerarm danach wieder absenken. Mithilfe einer Seilwinde wurde das Fahrzeug schließlich aus der Unterführung gezogen.

Der Abtransport gelang dann ohne Zwischenfall dank eines zweiten Baggers und eines Tiefladers. Die Fahrzeuge arbeiteten in der Nähe und gehörten zur gleichen Firma. Mithilfe des zweiten Baggers wurde das defekte Arbeitsgerät verladen. Die Bahnstrecke oberhalb der Unterführung blieb während des Vorfalls gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.