Gruppenschlägerei in Berg am Laim: Großeinsatz der Polizei

In der Nacht auf Donnerstag sind zwei Gruppen in Berg am Laim aufeinander losgegangen. Einige Beteiligte waren mit Schlagwerkzeugen bewaffnet.

01. Juni 2023 - 15:20 Uhr | AZ/dpa

Die Polizei war schnell mit mehreren Streifen vor Ort. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa