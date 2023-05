E-Scooter in Kleinhadern abgebrannt: War es Brandstiftung?

Aus bislang unbekannter Ursache hat ein E-Scooter am Freitag gebrannt. Das Kommissariat für Branddelikte sucht Zeugen.

In Kleinhadern hat am Freitag ein E-Scooter gebrannt. Die Ursache ist bislang unklar. (Symbolbild)

Kleinhadern - In Kleinhadern hat am Freitagabend ein E-Scooter gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 22.15 Uhr der Notruf einer Passantin ein, die den brennenden Roller in der Menaristraße Ecke Ida-Schuhmacher-Weg bemerkt hatte.

Kommissariat für Branddelikte ermittelt

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen – und sucht nach Zeugen.

Zeugen gesucht: Wer hat etwas beobachtet?

Deshalb der Aufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Menaristraße, Ida-Schuhmacher-Weg und Senftenauerstraße (Kleinhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.