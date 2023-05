Meterhohe Flammen: Gartenhütte in Obermenzing brennt komplett ab

Ein Holzhäuschen in Obermenzing brennt nieder. In Laim brennt nachts ein Bett.

Obermenzing - Nachbarn in der Frauendorferstraße sind in der Nacht auf Pfingstsonntag kurz vor zwei Uhr durch lautes Prasseln und Knistern aus dem Schlaf gerissen worden. Eine Holzhütte in einem Garten brannte lichterloh, sie alarmierten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte mussten bei der Anfahrt nicht lange suchen, die Flammen und Funken schlugen bis zu 20 Meter hoch in den Nachthimmel und wiesen ihnen den Weg. Die knapp 50 Quadratmeter große Holzkonstruktion stand da bereits komplett in Flammen. Durch die enorme Hitzeentwicklung, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr, hatten sich auch Gegenstände in einer angrenzenden Fertiggarage entzündet.

Zur Brandbekämpfung und zum Schutz der umliegenden Gebäude sowie der Vegetation ließ der Einsatzleiter drei Löschrohre gleichzeitig einsetzen. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Anschließend musste die Brandstelle intensiv mit Wärmebildkameras auf versteckte Glutnester im Brandschutt abgesucht werden.

Trotz des massiven Löscheinsatzes konnte die Gartenhütte nicht gerettet werden, sie ist total zerstört. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache war am Pfingstmontag noch unklar. Brandfahnder untersuchen die Trümmer.

Die Gartenhütte brannte komplett ab. © Berufsfeuerwehr München

Bett in Mietshaus brennt: Sehr hoher Sachschaden

In einem Apartment im sechsten Stock eines Mietshauses in der Burgkmairstraße ist am frühen Samstagmorgen ein Bett in Flammen aufgegangen. Der Mieter war zum Glück nicht Zuhause, er war arbeiten. Nachbarn riefen die Feuerwehr. Der Sachschaden im Gebäude wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.