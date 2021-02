Saunabrand in Studentenwohnheim: Ursache ist noch unklar

In der Nacht auf Dienstag ist es in einem Studentenwohnheim in Freimann zu einem Saunabrand gekommen. Zwei Personen schweben weiterhin in Lebensgefahr. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr am Dienstagmorgen vor dem Studentenwohnheim in Freimann.

Matthias Balk/dpa 12 Ein Fahrzeug der Feuerwehr am Dienstagmorgen vor dem Studentenwohnheim in Freimann.

Schwabing-Freimann - Nach einem Brand im Studentenwohnheim in der Christoph-Probst-Straße schweben zwei Personen in Lebensgefahr – das teilte die Münchner Feuerwehr am Dienstagnachmittag in ihrem Einsatzbericht mit. Zudem gibt es drei Leichtverletzte.

Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag in der Sauna im Keller des Wohnheims ausgebrochen. Diese brannte komplett aus. Dicke, giftige Rauchschwaden seien durch das Treppenhaus bis nach oben in das mehrstöckige Wohnheim gezogen, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. Zuvor hatte ein Bewohner gegen 2.30 Uhr den Notruf abgesetzt.

Die Einsatzkräfte vor Ort suchten im Keller nach Personen, ein Mann musste mit einer schweren Rauchvergiftung aus dem Untergeschoss gerettet werden. Weitere Trupps suchten mit einer Wärmebildkamera die darüberliegenden Stockwerke nach Personen ab. Im vierten Stock fanden sie eine leblose junge Frau auf dem Flur, sie musste vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst wiederbelebt werden. Ihr Zustand ist laut Feuerwehr weiter kritisch.

Brandursache ist noch unklar

Die Einsatzkräfte mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Wohnheim retten. Andere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. 25 Personen wurden in einem Großraumrettungswagen von der Feuerwehr betreut. Nach Angaben der Polizei sind in dem Wohnheim 185 Personen gemeldet. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels wurde berichtet, dass eine Person bei dem Brand ums Leben gekommen sei. Die AZ hat sich dabei auf eine Aussage der Münchner Feuerwehr von Dienstagvormittag berufen. Nun hat die Feuerwehr ihre Angaben korrigiert: Die Studentin sei nicht gestorben. Sie schwebe weiterhin in akuter Lebensgefahr. Auch das Alter der Frau korrigierte die Feuerwehr von 20 auf 23 Jahre. Die Feuerwehr beruft sich bei der Korrektur ihrer ursprünglichen Angaben nun auf Angaben der Polizei. Die Polizei bestätigte diese Angaben auf Nachfrage.