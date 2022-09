Riemer Schulposse kommt in den Stadtrat

Der Unterricht findet vorübergehend an der Schwanthalerstraße statt. Nicht nur Eltern sind verärgert.

München - Mitten in den Sommerferien haben Hunderte Eltern einen Brief der Stadt bekommen, der für Ärger sorgt: Der Schulcampus in Riem wird nicht rechtzeitig zum Schulbeginn fertig. Stattdessen soll der Unterricht vorübergehend in Räumen an der Schwanthalerstraße nahe der Theresienwiese stattfinden.

Wütend waren deshalb nicht nur die Eltern, sondern auch Beatrix Burkhardt, die sich in der CSU-Stadtratsfraktion um Schulpolitik kümmert. Dass die Information der Eltern so kurzfristig, drei Wochen vor Schulbeginn, erfolgt sei, bezeichnete Burkhard als "untragbar". Es sei ein ganz neuer Schulweg entstanden, der Eltern und Kindern erhebliche Probleme bereiten werde. Sie forderte deshalb, dass dem Stadtrat die Hintergründe erklärt werden.

Darum wurden die Eltern erst so spät informiert

Die Antwort des Schulreferats liegt nun vor. Zwei Gründe werden darin für die späte Information genannt: Noch bis zum Ende des Schuljahres hoffte die MRG (das ist die Münchner Raumentwicklungsgesellschaft), dass die Schule doch noch rechtzeitig fertig wird. Als klar war, dass dies nicht klappt, wollte die Verwaltung die Eltern nicht "mit einer Problemlage ohne gesicherte Lösung konfrontieren". Auf gut Deutsch: Das Schulreferat wollte erst einen Ersatz finden - und die Eltern nicht noch wütender machen.

Das Schulreferat habe deshalb alle möglichen Alternativen geprüft: den Gasteig, die Messe, Gewerbebauten, Pavillons und umliegende Schulen. Das Fazit: Nur das Schulgebäude an der Schwanthalerstraße 87/89 kam in Frage.

Wann die Schule in Riem fertig wird, ist noch unklar

Was die CSU-Stadträtin Burkhardt beruhigt: Die IT der Ersatzschule funktioniert. "Die Räume sind wohl auch okay", meint sie. Auch eine Mittagsverpflegung wurde für die Schüler organisiert. Ein Teil des Mobiliars, der eigentlich für die neue Schule in Riem gedacht war, konnte in die Schwanthalerstraße geliefert werden.

Auch der Schulweg soll laut Schulreferat nicht allzu belastend sein: Die schnellste einfache Fahrtstrecke zwischen der Messestadt West (U-Bahn U2) und der Theresienwiese betrage etwa 20 Minuten. Hinzu kommt ein Fußweg zur Schwanthalerstraße 87/89 von weiteren vier Minuten.

Und doch gibt es etwas, das Burkhardt noch immer Sorgen bereitet: Eine Zeitschiene, wann die neue Schule in Riem fertig werden soll, nennt das Schulreferat in seiner Antwort nicht. Darüber wird der Stadtrat erst am Mittwochvormittag im Feriensenat informiert.