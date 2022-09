Nuschelige Durchsagen: MVG und Bahn versprechen Besserung

Die CSU forderte in einem Antrag, dass die Durchsagen an Bahnsteigen verständlicher werden.

Die Durchsagen an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sollen deutlicher werden. (Symbolbild)

München - Das Genuschel bei den Durchsagen an den Bahnsteigen muss aufhören, forderte die CSU in einem Antrag. Bald soll es besser werden: Die Bahn modernisiert gerade bundesweit die Ansagesysteme. In München soll es 2024 eine Umstellung der Systeme geben.

Danach wird es "einheitliche, automatisierte und gut verständliche Ansagen geben", kündigt die Bahn an. Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft testet an der Implerstraße eine "synthetische Stimme" für Durchsagen. Die Rückmeldung sei positiv.

Deshalb kann sich die MVG vorstellen, dass diese Stimme zukünftig flächendeckend eingesetzt wird.