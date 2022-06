CSU will verständlichere Durchsagen an Haltestellen in München

Die Fraktion der CSU und Freien Wähler im Stadtrat setzt sich dafür ein, dass die Durchsagen an Bahnsteigen in München deutlicher werden. Sie fordert, dass dafür bessere Technik installiert wird.

Die CSU/FW-Fraktion will verständlichere Durchsagen an Bahnsteigen. (Archivbild)

München - Geht es nach der Fraktion der CSU/Freien Wähler im Münchner Stadtrat, liegt es wohl eher nicht am Dialekt, sondern vielmehr an der Technik: In einem Antrag der CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann fordert die Fraktion die Stadt auf, an den Bahnsteigen für besseres Verständnis zu sorgen.

Bahnsteig: Weniger Genuschel, mehr Klarheit

Sie will das "Genuschel" abstellen, das bei ortsfremden Menschen und jenen, die schlechter hören, für Ärger sorge – und schlussendlich dazu, dass sie weniger den öffentlichen Verkehr nutzen würden, so die Fraktion. Die Durchsagen auf den Bahnsteigen der Haltestellen seien "bedauerlicherweise sehr undeutlich".

Die Lösung des Problems: Die Stadt soll bei der MVG und dem MVV darauf hinwirken, dass die Durchsagen in "klarer und verständlicher Sprache" durchgeführt werden. Dafür sollen "bessere technische Voraussetzungen" geschaffen werden.