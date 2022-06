Bund München: "Ausbau des ÖPNV darf nicht zum Baumkiller werden"

Der Bund Naturschutz in München will für zukünftige Projekte der MVG rechtzeitig in die Planungen eingebunden zu werden. "Baumerhalt muss oberste Priorität haben", betont der stellvertretende Geschäftsführer Martin Hänsel.

14. Juni 2022 - 14:52 Uhr | AZ

Auch beim MVG-Projekt Tram-Nordtangente durch den Englischen Garten steht der Baumschutz an allerletzter Stelle, kritisiert der Bund Naturschutz, Kreisgruppe München. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa