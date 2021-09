Riem: In Tiefgarage gegen Betonpfeiler gefahren - zwei Senioren verletzt

Am Montagnachmittag ist es in einer Tiefgarage in Riem zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 80-Jähriger und seine 77-jährige Beifahrerin verletzt wurden.

06. September 2021 - 21:12 Uhr | AZ

Bei dem Unfall sind beide Insassen mittelschwer verletzt worden. (Symbolbild) © imago images/Sven Simon