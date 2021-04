Rauchschwaden am Giesinger Berg: Brand an der Heilig-Kreuz-Kirche

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Schlafplatz eines Obdachlosen an der Kirche in Brand geraten.

Ein Blick auf die Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing. (Archivbild)

Obergiesing - Dichter Rauch zog am frühen Montagabend über den Giesinger Berg. An der Heilig-Kreuz-Kirche ist ein Feuer ausgebrochen.

Unterhalb einer Treppe an der katholischen Kirche war laut Angaben der Polizei das Schlaflager eines Obdachlosen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurde sowohl die Treppe als auch eine Kirchentür beschädigt. Auch die Außenwand der Heilig-Kreuz-Kirche sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden.