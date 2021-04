Waldtrudering: Brennendes Auto rollt während Löscharbeiten los

In einem Wohngebiet in Waldtrudering hat am Vormittag ein Auto gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr staunten nicht schlecht, als sich der Peugeot 407 während der Löscharbeiten in Bewegung setzte.

27. April 2021 - 16:49 Uhr | AZ

Es wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens schätzt die Feuerwehr auf rund 10.000 Euro. © Berufsfeuerwehr München

Waldtrudering - Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Dienstagvormittag in der Phantasiestraße ein Peugeot 407 Feuer gefangen und ist zu großen Teilen ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr kam es in dem Wohngebiet gegen 10.20 Uhr "zu einem ausgedehnten Fahrzeugbrand". Dabei rollte das brennende Auto während der Löscharbeiten plötzlich einige Meter nach vorne. Möglicherweise sei es durch die Brandeinwirkung zu Fehlzündungen im Motorbereich gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Brennender Pkw: Sachschaden bei rund 10.000 Euro Zur Brandbekämpfung war ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr im Einsatz. Im Anschluss an die Nachlöscharbeiten wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe durch die Feuerwehr aufgenommen, die Reinigung der stark verschmutzten Fahrbahn übernahm eine Fachfirma. Es wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens schätzt die Feuerwehr auf rund 10.000 Euro.