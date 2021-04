Horrorszenario: Kinder daheim - Wohnung brennt!

Eine Erdgeschosswohnung in Obergiesing ist am Freitag in Brand geraten, während beide Eltern außer Haus waren. Ein defekter Mehrfachstecker löste den Brand wohl aus.

25. April 2021 - 14:23 Uhr | AZ

Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Cincinettistraße gerufen. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Obergiesing - Eine Münchner Familie ist am Freitagnachmittag offenbar einem noch größeren Unglück nur knapp entgangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte: Wohl wegen einer defekten Mehrfachsteckdose ist eine Erdgeschosswohnung in der Cincinettistraße gegen 15:25 Uhr in Brand geraten. Zeugen der Rauchentwicklung alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, waren alle Bewohner des Hauses schon im Freien. Keiner der Nachbarn war zu Schaden gekommen. Kinder daheim: Vater will ins brennende Haus laufen Allein der 47-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde durch den Rauch verletzt. Er hatte sich anfangs nicht zuhause aufgehalten, wollte aber bei Rückkehr in das Anwesen laufen, um nach seinen beiden Kindern zu sehen, die daheim gewesen waren. Die Kinder waren da allerdings bereits außerhalb des Gebäudes und in Sicherheit. Die Einsatzkräfte übergaben sie der zwischenzeitlich eingetroffenen Mutter. Der Vater musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Defekte Steckerleiste löst Brand aus Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle anderen Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde versiegelt. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Laut Polizei gibt es keine Anzeichen, dass die Kinder mit der Brandursache etwas zu tun gehabt haben könnten. Die Brandfahnder gehen vielmehr "mit hoher Wahrscheinlichkeit" vom Steckerbrand aus.