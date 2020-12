Rasende Wut: Mann (42) prügelt in Milbertshofen brutal auf 25-Jährigen ein

Ein Streit in Milbertshofen ist am Dienstagabend dermaßen eskaliert, dass am Ende ein 25-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus musste.

17. Dezember 2020 - 15:59 Uhr | AZ

Streifenbeamten nehmen in Milbertshofen einen Mann fest, der einen 25-Jährigen krankenhausreif geprügelt und schwer am Kopf verletzt hat. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa