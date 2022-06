Radl-Werkstatt R18 zieht um: "Glück in einem neuen Viertel"

Junge Menschen, die sich schwer tun, bekommen in der Radlwerkstatt R18 eine Chance. Das Projekt war bedroht - doch nun gibt es eine Perspektive.

Fritz Winbeck in der Radlwerkstatt R18 in Milbertshofen. Dort muss das Projekt raus - inzwischen steht der neue Standort fest.

Milbertshofen - Die Werkstatt R18 Fahrradservice gibt Jugendlichen mit holprigen Lebensläufen die Möglichkeit, einen Einstieg in den Ausbildungsweg zu finden.

Doch ihr Fortbestehen war gefährdet, da der Mietvertrag der Werkstatt in Milbertshofen auslief. Nun gibt es aber Grund zur Freude, berichtet der Leiter Fritz Winbeck.

AZ: Herr Winbeck, hinter Ihnen liegen anstrengende Monate, denn der Mietvertrag für Ihre Werkstatt in Milbertshofen ist ausgelaufen. Wie ist der Stand jetzt?

Fritz Winbeck: Ja, das waren jetzt harte eineinhalb Jahre. Wir waren auf der Suche nach einem neuen Standort. Zum Glück hatten wir sehr viel Unterstützung von verschiedenen Seiten. Die Stadt München, die das Projekt fördert, genaugenommen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Sozialreferat, haben uns stark bei der Suche unterstützt. Auch unser Träger, das evangelische Dekanat, durch dessen Unterstützung wir letztendlich mit dem neuen Vermieter zusammengekommen sind. Dafür bin ich sehr dankbar.

Anfang 2023 kommt der Umzug nach Allach

Wo wird die neue Werkstatt sein, und wann ziehen Sie um?

Wir haben Glück, in einem schönen neuen Wohnviertel untergekommen zu sein. Der Diamaltpark in Allach ist ein super Standort. Wir werden unsere neue Werkstatt in einem denkmalgeschützten Gebäude einrichten. Die Renovierungsarbeiten dort verzögern sich wegen der Lieferengpässe, geplant ist der Umzug zum Jahresbeginn 2023, aber es kann auch etwas später werden.

Warum müssen Sie überhaupt ausziehen?

Das Gebäude wurde verkauft und soll abgerissen werden. Es entstehen hier neue Wohnungen. Wegen der aktuellen Lieferengpässe wird sich aber auch dieses Bauvorhaben verzögern, sodass wir zum Glück den Vertrag noch einmal verlängern konnten. Ursprünglich wäre er jetzt im Juni ausgelaufen.

"Meine Pläne für den Ruhestand muss ich erstmal verschieben"

Sie sind nun schon seit über 30 Jahren dabei. Wie lange werden Sie das Projekt noch leiten?

Eigentlich wollte ich dieses Jahr in Rente gehen, aber wir konnten keine Nachfolge einstellen, bevor klar war, ob es die Werkstatt überhaupt noch geben wird. Meine Pläne für den Ruhestand muss ich also erst einmal noch verschieben. Ich bleibe jetzt noch mindestens bis zum Frühjahr 2023. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben und wir hoffen, dass wir zum Jahreswechsel jemanden finden, der mich ablöst.

So einfach konnten Sie Ihr Herzensprojekt sicher nicht zurücklassen. Was hat Sie dazu bewogen, für so eine lange Zeit dabei zu bleiben?

Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich so lange bleiben werde. (lacht) Die Arbeit macht mir einfach Spaß. Die Jugendlichen geben mir sehr viel. Sie sind alle sehr unterschiedlich, jeder bringt seinen eigenen Rucksack mit. Nicht alle schaffen es, aber das gehört auch dazu. Es wird auf jeden Fall nie langweilig. Wir haben hier vier Ausbildungsstellen zum Fahrradmonteur und acht Qualifizierungsplätze. Das sind vorbereitende Praktika, die es den Jugendlichen ermöglichen herauszufinden, ob die Ausbildung etwas für sie ist. Es wäre furchtbar schade, wenn es diese Werkstatt nicht mehr gäbe. Sie ist wirklich mein Herzensprojekt.

Die Werkstatt: Alles ums Rad

Die Werkstatt R18 ist ein Meisterbetrieb und bietet alle Leistungen einer klassischen Fahrradwerkstatt an. Es werden neue und gebrauchte Fahrräder verkauft. Die gebrauchten Fahrräder werden von Jugendlichen aus Alträdern zusammengeschraubt und sind recycelt.

Es gibt einen Reparaturservice und im Laden werden Ersatzteile und Zubehör verkauft. Aktueller Standort: Wallensteinplatz 2, Rgb., Tel. 35891919, weitere Informationen unter www.werkstattr18.de