Pumpe brennt auf Baustelle: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Auf einer Baustelle in der Maxvorstadt ist eine Hochdruckpumpe in Brand geraten. Der Sachschaden ist enorm.

Maxvorstadt - Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Baustelle in der Wredestraße alarmiert. Eine Hochdruckpumpe, die sich in einem Stahlcontainer befand, hatte sich überhitzt und anschließend Feuer gefangen.

Nach etwa 15 Minuten konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Sicherheitshalber wurde die Pumpe anschließend stromlos geschaltet. Ursache für den Brand war der Münchner Polizei zufolge ein technischer Defekt.

Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten, der Sachschaden ist jedoch enorm – die Polizei schätzt ihn auf mehrere Hunderttausend Euro.

Candidstraße: Unbekannte klauen Sicherungen auf Baustelle

Die Münchner Polizei berichtet noch von einem weiteren Baustellen-Vorfall, der sich bereits in der vergangenen Woche ereignet hat.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen betraten bislang unbekannte Täter eine Großbaustelle an der Candidstraße. Dort beschädigten sie einen Sicherungskasten und entwendeten dabei zahlreiche Sicherungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Im Anschluss konnten die Verdächtigen unerkannt flüchten. Die Polizei hat die weitere Ermittlungen übernommen.