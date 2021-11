Spucken, drohen, beleidigen: Betrunkener rastet am Ostbahnhof aus

Mit über 2,5 Promille Alkohol im Blut tickte der Mann in einem Schnellrestaurant aus. Auch die Ankunft der Polizei fand der Mann nicht dufte.

Die Bundespolizei nahm sich des Randalierers an. (Symbolbild)

Berg am Laim - Der 45-Jährige war in einem Fastfood-Restaurant am Ostbahnhof ausgerastet und hatte mehrere Personen beleidigt, bedroht und angespuckt. Mitarbeiter riefen daher die Polizei.

Als die Streife ankam, war der Mann zu den Bushaltestellen auf dem Bahnhofsvorplatz geflüchtet. Dort verhielt er sich ebenfalls sehr aggressiv und versuchte, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Er leistete laut Polizei starken Widerstand.

Der 45-Jährige hatte 2,85 Promille Alkohol im Blut. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.