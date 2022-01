Protest in Allach: KMW-Mitarbeiter kämpfen um die Panzer-Teststrecke

IG-Metall-Protest in Allach: Die Leitung der Rüstungsfirma KMW und Hunderte Mitarbeiter gehen für die Panzerteststrecke vors Werkstor.

Allach - So ein Moment ist selten: Dass der Arbeitgeber zusammen mit der IG Metall vors Werkstor zieht. In Allach stand am Dienstag die Produktion von Panzern und Radfahrzeugen für eine Stunde still: Rund 1.600 Mitarbeiter der Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben zusammen mit Unterstützern von Nachbarbetrieben, der IG Metall und Mitgliedern der KMW-Geschäftsleitung für den Erhalt der umstrittenen KMW-Panzerteststrecke an der Ludwigsfelder Straße demonstriert - und zwar laut.

Umstrittene Panzerstrecke in Allach soll still gelegt werden

Der Hintergrund: Die Allacher Bürgerinitiative "Schule statt Panzer" fordert eine sofortige Stilllegung der Anlage aus Lärmschutzgründen. Die Anwohner gehen rechtlich gegen den Betrieb der Panzerteststrecke in der Nähe des Wohngebiets vor. Ihr Vorwurf: Die Teststrecke hätte in den 60er Jahren baurechtlich genehmigt werden müssen.

Teststrecke ist für KMW unverzichtbar

Beim Aktionstag am Dienstag demonstrierte die Belegschaft, dass Produktion und Teststrecke für sie zusammengehören. "Ohne die Teststrecke ist die Gefahr groß, dass KMW die Produktion, aber auch Forschung und Entwicklung verlagern muss. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern, denn für die Beschäftigten und ihre Familien wäre das eine Katastrophe", sagte KMW-Betriebsratsvorsitzender Ralf Bergschneider.

Protestieren: Peter Rail (32) und Kfz-Schlosser Ludwig Adelhoch (60). © Eva von Steinburg

"München ist nicht nur die Stadt der knappen Wohnungen, München ist nicht nur Betten- und Büroburg, sondern auch die Stadt der Fabriken und Werkstätten, das ist nicht allen klar", erklärte Stefanie Krammer, Dritte Bevollmächtigte der IG Metall München. Sie sagte außerdem: "Wo Menschen arbeiten, ist es manchmal laut, aber das gehört dazu. Wir wollen und brauchen diese Teststrecke genau hier."

Allach: Viele Arbeitsplätze sind bei Stilllegung der Panzerteststrecke in Gefahr

Ohne Teststrecke sind laut IG Metall 1.650 Arbeitsplätze in Allach in Gefahr. "Wir hängen an der Kette" - nämlich der Panzerkette, lautete daher ein milde-ironisches Protest-Schild.

Kfz-Schlosser Ludwig Adelhoch meint: "Wir haben hier gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir machen Friedenssicherung in Deutschland. Und KMW zahlt in München viele Millionen Euro an Gewerbesteuer."

Gingen für ihre Arbeitsplätze in Allach vors Tor: Mitarbeiter von KMW. © Eva von Steinburg

SPD-Fraktion setzt sich im Stadtrat für Teststrecke ein

Für den traditionellen Industriestandort Allach setzt sich auch Christian Müller ein. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat überbrachte am Dienstag Grüße von OB Dieter Reiter (SPD). Christian Müller sagte auf der Bühne: "Wir stehen zu den Arbeitsplätzen hier und werden alles dafür tun, dass demnächst eine gültige Genehmigung vorliegt."