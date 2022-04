Projekt Candidtor: Druck auf Untergiesing

Im Viertel informieren Anwohner am Freitag wieder über das Projekt Candidtor.

Untergiesing - Mutige Aufwertung oder schädlicher Gentrifizierungsbeschleuniger? Für viele Untergiesinger ist ihre Haltung zum Projekt Candidtor klar.

Untergiesing: Stadtteil-Initiative fürchtet Anstieg der Mieten

So haben sich einige Anwohner schon bald, nachdem der Entwurf für den 64-Meter-Büroturm erstmals publik wurde, in einem Mieterrat zusammengetan.

Sie fürchten durch den Bau diverse negative Effekte, allen voran einen Anstieg der Mieten im Viertel. Unter dem Motto "Candidplatz für alle statt Candidtor für Investoren" laden sie heute um 18 Uhr zu einer Kundgebung in der Lohstraße 70 (neben Akku) ein.

"Der Gentrifizierungsdruck auf Untergiesing ist gerade extrem hoch"

Benjamin Ruß, der selbst in der Nachbarschaft wohnt, erklärt, es gehe zunächst vor allem darum, im Viertel aufzuklären, was die Auswirkungen eines solchen Baus auf die Umgebung sein werden. "Der Gentrifizierungsdruck auf Untergiesing ist gerade extrem hoch", sagt Ruß.

Beispiel dafür seien etwa die teuren, aber vielfach noch leerstehenden Wohnungen auf dem Osram-Gelände oder die geplanten Bauten auf den Flächen der ehemaligen GBW-Wohnungen an der Candidstraße. Noch höhere Mieten könnten sich die meisten im Viertel nicht leisten. Die Praxen im jetzigen Ärztehaus seien zudem wichtig für die Versorgung im Viertel.

BA will sich mit Bürgern austauschen

Sebastian Weisenburger, Grünen-Stadtrat und BA-Chef in Untergiesing, ist ebenfalls besorgt über die Gentrifizierung im Viertel. Das Candidtor jedoch existiere bisher nur als Idee und könne auf dem Grund so derzeit ohnehin nicht gebaut werden, erklärt er. Zuerst müsste der Stadtrat ein Bebauungsplanverfahren einleiten, was sich über mehrere Jahre ziehe - mit offenem Ende.

Dennoch will sich der BA am 2. Mai mit den Bürgern in einer öffentlichen Veranstaltung (Turnhalle Säbener Straße) zu dem Projekt austauschen. Benjamin Ruß und seine Mitstreiter beruhigt das nicht. Sie sind sicher: Die Investoren werden nicht so leicht von ihren Plänen abrücken, denn hier gehe es sicher um viel Geld.