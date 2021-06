Polizeieinsatz während Abschlussprüfung: BOS-Absolventen von ehemaliger Schülerin bedroht

Eine 25-jährige Frau hat am Dienstag in der Berufsoberschule in der Brienner Straße mehrere Schüler bedroht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Frau um eine ehemalige Schülerin.

08. Juni 2021 - 22:20 Uhr | AZ

Die Schüler wurden während ihrer Abschlussprüfung bedroht. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa