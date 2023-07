Polizei kontrolliert Autoposer: Zu schnell und zu laut auf der Leopoldstraße

In Schwabing hat die Polizei letztes Wochenende an zwei Stellen die Geschwindigkeit und Lautstärke von Fahrzeugen gemessen. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Schwabing- In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Polizei bei einer Kontrollaktion auf der Leopold- und der Ludwigstraße gegen die "Autoposer-Szene" vorgegangen. Dafür wurden an zwei Kontrollstellen Geschwindigkeit und Lautstärke der Fahrzeuge kontrolliert, berichtet die Polizei.

Polizeikontrolle in Schwabing – Fahrer fast 50 km/h zu schnell

Von 30 kontrollierten Fahrzeugen fuhren viele deutlich schneller als erlaubt. Ein 61-jähriger Münchner hatte in einer 30er-Zone in der Leopoldstraße mit seinem BMW 46 km/h mehr auf dem Tacho, als zugelassen. In der Ludwigstraße lag die höchste Überschreitung bei 27 km/h zu viel.

Lärmbelästigung durch hohe Geschwindigkeiten

Ein weiterer Fahrer, der durch seine schnelle Fahrweise aufgefallen war, besaß nicht einmal einen Führerschein. Alle der wegen überhöhten Geschwindigkeit kontrollierten Fahrer wurden außerdem noch wegen dem Verursachen von unnötigem Lärm von der Polizei angezeigt.