Schock im Sausalitos in der Münchner Sonnenstraße: Mann (35) zückt Messer

In der Nacht auf Samstag eilt ein Großaufgebot der Polizei eilt zur beliebten Bar in der Sonnenstraße. Ein Mann, der sein Gegenüber mit einem Messer bedroht, wird festgenommen.

Altstadt - In der Nacht auf Samstag eskalierte im Sausalitos in der Sonnenstraße ein Streit. Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilt, gerieten gegen 2.00 Uhr in der Früh zwei Gäste aneinander. Dabei war auch ein Messer im Spiel.

Großes Polizeiaufgebot und Absperrung: Im Sausalitos in der Sonnenstraße eskaliert ein Streit. © Thomas Gaulke

Sausalitos in der Sonnenstraße: Mann zückt Messer

Der 35-Jährige soll seinen 58-jährigen Kontrahenten dabei beleidigt und danach ein Messer gezückt haben. Eine Passantin hat das bemerkt und die Polizei gerufen.

Als die mit einem Großaufgebot vor Ort eintraf, war der Mann mit Messer in der Hand noch da. Einsatzkräfte haben ihn festgenommen und das Messer sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.