Kellerbrand in Appartmenthaus in München: 100.000 Euro Schaden

Am späten Freitagabend brennt ein Keller in der Willy-Brandt-Allee in Riem. Die Feuerwehr findet rasch die Ursache.

22. Juli 2023 - 11:08 Uhr | AZ/dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild