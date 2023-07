Nach Unfall in Untergiesing: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf einer Kreuzung der Gerhardstraße in Untergiesing-Harlching kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

In Untergiesing kam es am Donnerstag zu einem Unfall.

Untergiesing-Harlaching- Am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr kam es an der Kreuzung zwischen der Gerhardstraße und Teutoburger Straße in Untergiesing zu einem Unfall, bei dem ein 25-Jähriger schwer verletzt wurde.

Laut Polizeibericht fuhr der 25-Jährige mit seinem Motorrad auf der Gerhardstraße stadtauswärts, als ein 39-jähriger Fahrer eines BMW mit ihm zusammenstieß. Der Autofahrer wollte nach ersten Ermittlungen wohl von der Teutoburger Straße auf die Gerhardstraße abbiegen, als er den 25-Jährigen erfasste.

Gerhardstraße in Untergiesing: Motorradfahrer erleidet Verletzungen bei Zusammenstoß

Durch den Aufprall stürzte der 25-Jährige vom Motorrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungswagen brachte den 25-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für circa eine Stunde gesperrt, was zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen führte.