Verkehrsunfall in Trudering-Riem: 89-Jähriger fährt Radfahrer an und begeht Fahrerflucht

Bei einem Unfall in Trudering-Riem am Sonntagnachmittag kam es durch einen Überholvorgang eines Pkw zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer.

Trudering-Riem- Ein 89-jähriger Münchner ist am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf der Wasserburger Landstraße in seinem BMW-Pkw mit einem 52-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde verletzt und in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Trudering-Riem: Unfallfahrer begeht Fahrerflucht

Nach dem Unfall fuhr der Fahrer zunächst davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder auf die Polizei zu warten. Durch Ermittlungen vor Ort konnten die Beamten den Unfallfahrer jedoch identifizieren und seine Wohnadresse feststellen, die Verkehrspolizei ermittelt.