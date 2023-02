PEP in Neuperlach: Schlägerei mit 50 Jugendlichen – mindestens zwei Verletzte

Die Jugendlichen sind am Einkaufszentrum auf zwei Münchner losgegangen. Beide wurden verletzt, die Polizei ermittelt.

Das PEP in Neuperlach. (Archivbild)

Neuperlach - Gewaltausbruch im PEP in Neuperlach: Wie die Polizei berichtet, kam es am Samstagabend zu einer Schlägerei mit rund 50 Beteiligten. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie die Jugendlichen losprügelten und verständigte daraufhin den Notruf.

Rund 50 Einsatzkräfte rücken an

Als die insgesamt mehr als 50 Einsatzkräfte zum Einkaufszentrum kamen, trafen sie die Jugendlichen an. Mindestens zwei Personen waren verletzt: Offenbar war die Gruppe auf einen 28-Jährigen und einen 31-Jährigen losgegangen, beide mit Wohnsitz in München, und hatten sie geschlagen.

Beide Opfer wurden verletzt

Der 28-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt, der 31-Jährige erlitt Verletzungen am Oberschenkel und im Gesicht. Beide wurden zur Abklärung ihrer Verwundungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.