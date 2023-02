München: Stammstrecke nach Schlägerei komplett gesperrt

Nach der Schlägerei floh der Angreifer zunächst über die Gleise an der Donnersbergerbrücke. Mehrere Züge mussten stoppen.

Nach dem Vorfall flüchtete der Angreifer über die Gleise an der Donnersbergerbrücke. (Archivbild)

Schwanthalerhöhe - Bereits am Freitagabend (10. Februar) kreiste ein Hubschrauber über der Donnersbergerbrücke: Nach Angaben der Bundespolizei waren gegen 21 Uhr zwei Männer (36 und 37 Jahre) in der S4 in Streit geraten. Der 36-jährige wohnsitzlose Deutsche prügelte schließlich heftig auf seinen Gegner ein und verletzte ihn im Gesicht.

An der Donnersbergerbrücke stiegen beide aus, die Schlägerei setzte sich nun auf dem Bahnsteig fort. Passanten riefen die Polizei.

Der 36-Jährige floh über die Gleise in Richtung Hirschgarten. Mehrere Züge mussten anhalten, die Stammstrecke vorübergehend komplett gesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber verfolgte den Mann aus der Luft.

Mehr als zwei Promille im Blut

Er wurde schließlich auf der Landsberger Straße gestellt und vorläufig festgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des bereits polizeibekannten Mannes ergab einen Wert von zwei Promille.

Der 37-Jährige war bei der Attacke verletzt worden, er blutete stark im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in eine Klinik.

Gegen den Angreifer, der zwischenzeitlich wieder entlassen wurde, wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.