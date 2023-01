Pasing: Meute überfällt und verprügelt zwei Jugendliche – Täter gefasst

Zwei Teenager werden am Pasinger Bahnhofsplatz von einer großen Gruppe ausgeraubt und brutal verprügelt. Die Polizei hat nun einen Täter gefasst.

Pasing - Die Räuber sind entschlossen und brutal vorgegangen: Kurz vor Mitternacht am 2. Januar werden ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger aus München am Pasinger Bahnhofsplatz von zwei Jugendlichen angesprochen. Sie gehen mit ihnen mit und biegen dann in den kleinen umwachsenen Herrmann-Hesse-Weg ein.

Pasing: Meute verprügelt zwei Jugendliche und raubt sie aus

Dort die böse Überraschung: Eine Gruppe von mehr als zehn weiteren Jugendlichen kommt auf sie zu. Einer verlangt Geld. Die beiden Opfer wollen nichts geben und werden sofort mit Fäusten traktiert. Auch, als die beiden bereits am Boden liegen, hageln aus der Gruppe Fußtritte auf sie ein.

Dann klaut die Meute ihnen Handy, Geldbeutel und Taschen und macht sich aus dem Staub. Die beiden Opfer retten sich zu einem nahe gelegenen Fitnessstudio, wo ein Mitarbeiter dann die Polizei alarmiert.

Wie die Polizei nun nach "umfangreichen Ermittlungen" festgestellt hat, soll ein 17-jähriger Münchner bei dem brutalen Überfall der Haupttäter gewesen sein. Er soll die beiden mehrfach mit der Faust geschlagen haben. Außerdem hat die Polizei ihm auch die Beteiligung an weiteren Überfällen im November nachgewiesen.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt, der 17-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch (25. Januar) um sechs Uhr Zuhause abgeholt. Er wurde einer Haftanstalt überstellt, die Polizei ermittelt weiter.

Sie geht aktuell von 15 bis 20 Jugendlichen um die 18 aus, die Teil der Gruppe waren. Sie seien sportlich und sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Für einige Täter gibt es konkretere Beschreibungen:

Ca. 170cm groß, Mittelscheitel und dünner, schwarzer Oberlippenbart.

Ca. 165 cm groß, heller Bart und Gucci-Umhängetasche.

Einer trug eine dunkelgrüne Jacke, blaue Jeans und einen lockigen, gepflegten braunen Bart.

Ca. 150cm groß mit weißer Weste.

Einer mit etwas kräftigerer Statur.

Zeugenaufruf: Wer am Montagabend gegen 23.45 Uhr am Pasinger Bahnhof/Hermann-Hesse-Weg etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21 oder jeder anderen Dienststelle der Polizei zu melden (Tel. 089/2910-0).