Mysteriöse Müllcontainer-Brände in München: Was steckt dahinter?

Seit Wochen muss die Feuerwehr auffallend oft wegen Containern und Mülltonnen ausrücken, die in Flammen stehen. Vor allem Neuperlach und das Hasenbergl sind betroffen. Ob die Brände vorsätzlich gelegt wurden, ist nicht geklärt.

Hasenbergl - Gleich mehrere Wertstoffcontainer sind am Montag kurz vor Mitternacht in der Toni-Pfülf-Straße in Flammen aufgegangen. Passanten verständigten die Feuerwehr. Ein Atemschutztrupp mit zwei Strahlrohren konnte die Flammen schnell löschen. Um alle Glutnester zu finden, kontrollierten die Einsatzkräfte die noch rauchenden Container mit einer Wärmebildkamera. Einige angrenzende Bäume wurden etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Containerbrand im Hasenbergl: Feuerwehr löscht rasch

Unklar ist, wodurch das jüngste Feuer im Hasenbergl ausgelöst wurde. Denkbar wären glimmende Reste von Feuerwerkskörpern, auch am Montagabend wurden im Viertel noch vereinzelt Böller gezündet. Möglich wäre aber auch, dass ein Passant im Vorbeigehen eine Kippe achtlos in einen der Container geworfen hat. Brandfahnder der Kripo ermitteln, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums.

In der Dülferstraße, ebenfalls im Hasenbergl, brannte am vergangenen Freitagmorgen eine Großraummülltonne vor einem Mehrfamilienhaus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf die Fassade übergegriffen. Sie wurde großflächig geöffnet, abgelöscht und im Anschluss mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Mülltonnen brennen in einem Unterstand im Hasenbergl. © Berufsfeuerwehr München

Am 21. Dezember gegen 19 Uhr brannte es in der Paulckestraße (Hasenbergl). Mehrere Mülltonnen in einem Unterstand neben einer Tiefgaragenabfahrt standen in Flammen. Auch dieser Fall beschäftigt das Kommissariat K 13, die Brandfahnder im Polizeipräsidium.

Müllcontainer brennen vermehrt auch in Neuperlach

Zudem wurden im Bereich Neuperlach rund um den Jahreswechsel mehrere Brände von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Am Montag gegen 19.16 Uhr stand im Oskar-Maria-Graf-Ring ein Container in Flammen. Am Neujahrstag brannte gegen 2.40 Uhr ein Müllcontainer am Schuhmacherring. Beide Einsatzorte liegen in der näheren Umgebung des Klinikums Neuperlach.

Ein weiterer Container musste am 29. Dezember kurz nach 15 Uhr in Neuperlach am Karl-Marx-Ring gelöscht werden. Etwas weiter entfernt, in der Au, standen einen Tag vor Heiligabend um 3 Uhr in der Nacht in der Altostraße mehrere Mülltonnen in Flammen. Alleine hier wird der Schaden auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

120 brennende Mülltonnen seit Dezember

Für die Berufs- aber auch die Freiwillige Feuerwehr München war der Dezember eine stressige Angelegenheit. „Zwischen 1. Dezember vergangenen Jahres und 3. Januar wurden im gesamten Stadtgebiet insgesamt 120 brennende Mülltonnen oder Mülleimer gemeldet“, sagt ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Allein im Zeitraum Silvester bis zum Dienstag dieser Woche brannten 95 Müllbehälter.

In den meisten Fällen dürfte Fahrlässigkeit der Auslöser sein, wie Zigarettenreste, die im Müll landen, sowie Böller, die jemand aus Jux in Müllbehälter geworfen hat. Eine Serie vorsätzlicher Brandstiftungen sei aber derzeit nicht zu erkennen, so ein Polizeisprecher.