Ostbahnhof: Prügelattacke gegen 28-Jährigen  Reisende helfen nicht

Haidhausen – Kurz nach dem Jahreswechsel ist ein junger Mann am Ostbahnhof zusammengeschlagen worden. Das meldet die Bundespolizei am Sonntag.

Ein bislang Unbekannter griff den 28-Jährigen um 1.40 Uhr im Personentunnel vor einem Schnellrestaurant zunächst verbal an. Kameraaufzeichnungen zeigen, dass die beiden Männer sich mit Faustschlägen prügelten, bis der eine zu Boden ging.

Der unbekannte Täter trat mehrmals gegen den Kopf und Körper des 28-Jährigen, bis ihn seine Begleiter wegzogen und an weiteren Attacken hinderten.

Reisende schauen weg

Mehrere Reisende bemerkten den Vorfall - doch niemand schritt ein oder kümmerte sich um den Verletzten.

Ein Passant rief dann schließlich zumindest den Rettungsdienst - und erst die Rettungskräfte benachrichtigten schließlich die Bundespolizei. Der 28-Jährige, der seinen Wohnsitz in Bogenhausen hat, wurde am Auge verletzt und in ein Münchner Klinikum gebracht..

Die Münchner Bundespolizei sucht nun nach Zeugen der Tat, insbesondere dem unbekannten Täter und seinen Begleitern. Wer sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen der Tat oder deren Beteiligten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.