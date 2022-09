Ostbahnhof: Hundehalter prügelt sich im Lift

Der Senior und sein Tier quetschen sich am Ostbahnhof zu einer Urlauberfamilie mit in die Kabine.

Berg am Laim - Nach drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket müssten sich eigentlich alle an drangvolle Enge im Öffentlichen Nahverkehr gewöhnt haben. Am Ostbahnhof geriet am Wochenende ein Familienvater mit einem Hundebesitzer in die Haare, der sich mit seinem Tier in eine Liftkabine quetschen wollte.

Der Lift am Bahnsteig 1/2 am Ostbahnhof war schon ziemlich ausgelastet: Ein 41-jähriger Familienvater aus Neubiberg samt seiner Frau und den beiden Kindern sowie einigen Gepäckstücken standen am Freitagmittag bereits in der Kabine.

Lift zu voll, Hund rausgeschmissen

Ein 80 Jahre alter Münchner mit seinem Hund war der Meinung, dass er und sein Haustier trotzdem noch mitfahren könnten. Prompt kam es zwischen den Männern zum Streit. Der 41-Jährige warf nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei den Hund kurzerhand aus dem Lift. Das Herrchen quittierte die Aktion mit einem Faustschlag gegen den Kopf des Familienvaters.

41-Jähriger schubst Rentner aus dem Lift

Der 41-Jährige schubste daraufhin den Rentner aus dem Lift. Der 80-Jährige fiel zu Boden. Zwei Mitarbeiter der Bahn beobachtet den Streit und alarmierten die Bundespolizei.

Der Hundebesitzer klagte über Schmerzen im Beckenbereich. Der 80-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde bei einer Nachbarin des Münchners untergebracht.

Der 41-Jährige klagte über Kopfschmerzen und wollte später selbst zu einem Arzt gehen. Gegen beide Männer wird wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Die Bundespolizei hat die Aufnahmen der Videokameras am Bahnsteig gesichert.