Schockanruf nach falschem Unfall: 16-Jähriger sitzt in U-Haft

Am Donnerstagmittag hat der falsche Polizeibeamte einer 75-jährigen Münchnerin mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht habe. Mehrere 10.000 Euro müssen gezahlt werden, damit diese nicht ins Gefängnis müsse, hieß es. Doch die 75-Jährige erkannte den Betrug und verständigte den Notruf.

Neuperlach - Eine andere Frau sei durch den verursachten Unfall der Tochter so schwer verletzt worden, dass diese operiert werden müsse, teilte der falsche Polizist der 75-Jährigen am Donnerstag gegen 13.40 Uhr am Telefon mit. Damit die Tochter der Rentnerin nicht ins Gefängnis müsse, werde eine Kation von mehrere 10.000 Euro erbeten, hieß es. Um weiter Druck auf die 75-Jährige aufzubauen, gab der unbekannte Täter das Telefon an eine Frau weiter, die sich weinend als Tochter der Seniorin ausgab.

Falscher Polizistin und weinende Frau mit Unfall-Geschichte am Telefon

Die Münchnerin gab an, ihren Mann zur Bank zu schicken, um das Geld zu holen. Die 75-Jährige selbst blieb zu Hause und hielt die Gesprächsverbindung offen. Denn: Sie erkannte den Betrug und konnte nebenbei unbemerkt den Notruf der Polizei verständigen.

Nachdem der Mann der Seniorin mit einem fingierten Geldumschlag nach Hause gekommen war, wurde mit dem unbekannten Täter eine Geldübergabe an den Abholer "Herr Schwarz" vereinbart.

Festnahme bei Geldübergabe: 16-Jähriger als Abholer eingesetzt

Die Polizei rückte an und konnte bei der Übergabe den Abholer festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in Deutschland. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen Betrug laufen.