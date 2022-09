Armer Charlie: Hund klemmt Schwanz in Rolltreppe ein

Die schnelle Reaktion der Passanten hat Schlimmeres verhindert.

Der kleine Charlie hat seinen Schwanz in der Rolltreppe eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Isartor - Da hat sich der kleine Hund Charlie am Sonntagabend wohl etwas zu sehr gefreut: Er war mit seiner Besitzerin am S-Bahnhof Isartor unterwegs und hat in einer Rolltreppe den Schwanz eingeklemmt.

Einsatz am Isartor: Feuerwehr befreit Hund aus Rolltreppe

Passanten haben laut der Feuerwehr rasch reagiert, die Rolltreppe gestoppt und Rettungskräfte herbeigerufen. Die Feuerwehr hat Charlie aus seiner misslichen Lage mit einem Brecheisen und anderen Werkzeugen nach etwa 20 Minuten befreien können. Gleichzeitig haben Rettungskräfte die ältere Dame betreuen müssen, der der Hund gehört. Sie stand unter Schock.

Einsatzfoto Branddirektion München © Berufsfeuerwehr München

Charlie wurde noch kurz untersucht und natürlich ausgiebig gestreichelt, dann fuhr er mit befreitem Schwanz mit seiner Besitzerin per S-Bahn nach Hause.