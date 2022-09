Im Heizkraftwerk 20 Meter in die Tiefe gestürzt: Bauarbeiter (65) tot

Die Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Der Mann stirbt im Krankenhaus.

Sendling - Der Arbeitsplatz des 65-Jährigen befand sich in 45 Meter Höhe auf der Baustelle des Heizkraftwerks Süd in der Schäftlarnstraße in Sendling. Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr fiel seinen Arbeitskollegen plötzlich auf, dass der Mann dort nicht mehr an seinem Platz war.

Dort war er mit Schweißarbeiten beschäftigt gewesen. Doch dann stürzte er durch ein Loch im Boden, das mit Brettern verschalt war, rund 20 Meter in die Tiefe. Er lag leblos auf einer Schachtabdeckung in einem Bereich, der nicht absturzgefährdet war.

Sendling: Arbeiter stirbt nach Sturz

Einige seiner Kollegen eilten zu ihm und versuchten, ihn wiederzubeleben. Andere riefen den Rettungsdienst. Der musste erst zum Unfallopfer hoch, das in 30 Metern Höhe lag. Die Rettungskräfte übernahmen von den Bauarbeitern die Wiederbelebungsmaßnahmen und brachten den Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Kurz nach dem Transport starb der Arbeiter in der Klinik, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Polizei ermittelt nun, wie der Unfall passieren konnte.