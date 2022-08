München: Bauarbeiter unter Beton eingeklemmt - Polizei ermittelt

Eine Betonverschalung kippt um und klemmt die Beine eines Bauarbeiters ein. Kollegen helfen schnell und alarmieren den Notarzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier an dieser Baustelle im Stadtteil Hasenbergl hat sich der Bauarbeiter schwer verletzt.

Hasenbergl - Eine schwere Betonverschalung hat sich am Dienstagmorgen an der Ittlingerstraße gelöst und ist auf einen 47-jährigen Bauarbeiter umgekippt. Das Teil klemmte den Mann an den Beinen ein. Er war kurzzeitig gefangen. Kollegen bemerkten den Unfall sofort und alarmierten die Notfallrettung.

Kollegen befreien eingeklemmten Arbeiter mit Kran

Die Männer blieben aber nicht untätig stehen. Noch bevor Feuerwehr und Notarzt eintrafen, konnten sie mithilfe eines Krans die Betonverschalung wieder anheben und den 47-Jährigen befreien.

Die Feuerwehr sicherte später das schwere Teil. Ein Notarztteam war währenddessen schon angerückt, versorgte den Mann, machte ihn transportfähig und brachte ihn in die Klinik.

Noch steht eine genaue erste Diagnose aus. Wahrscheinlich hat sich der 47-Jährige einige Brüche zugezogen. Er befindet sich weiter in der Klinik und ist auf dem Weg der Besserung. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.