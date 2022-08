Neuhausen: Seniorin nach Radl-Sturz im Krankenhaus

Bei einem Überholmanöver berührt ein Radfahrer den Lenker der 81-Jährigen. Die stürzt und muss ins Krankenhaus.

Neuhausen - Der Radweg an der Landshuter Allee ist nicht sehr breit, dafür allerdings recht holprig (aber zum Glück nicht direkt an der viel befahrenen Straße gelegen). Als ein 56-jähriger Radfahrer am Dienstagabend um 18.50 Uhr stadtauswärts eine 81 Jahre alte Radfahrerin überholen wollte, hatte er offenbar die Abstände nicht richtig eingeschätzt.

Nach Angaben der Polizei berührte er beim Überholmanöver auf Höhe der Blutenburgstraße den Lenker der Seniorin. Diese stürzte deswegen in den Grünstreifen und verletzte sich an einem Metallpfosten.

Seniorin nach Sturz vom Rad im Krankenhaus

Die 81-jährige Radlerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 56-jährige Mann blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und ist dabei, den genauen Unfallhergang herauszufinden.

Zeugen, die am Dienstagabend dort etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 (Tel. 089/6216-3322) zu melden.