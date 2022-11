Ostbahnhof: Erst Schlägerei, dann Kondom-Diebstahl

Der 20-Jährige wird auf frischer Tat ertappt. Sein Komplize wird noch gesucht.

Ostbahnhof - Es war offenbar kein Unbekannter, den die Beamten am Sonntag am Ostbahnhof festgenommen haben, so teilt es die Bundespolizei zumindest mit.

Ostbahnhof: Erst Prügelei, dann Diebstahl

Der 20-jährige Haderner ließ sich mit 1,88 Promille Alkohol im Blut dabei erwischen, wie er in einem Drogeriemarkt am Ostbahnhof zwei Packungen Kondome klauen wollte. Dabei wurde er allerdings vom Personal beobachtet, das versuchte ihn aufzuhalten. Dagegen soll er sich heftig gewehrt haben.

Wie sich dann auf der Polizeiwache herausstellte, war der Mann zuvor in eine Schlägerei auf dem Bahnsteig 3/4 verwickelt: Er und sein Kumpel stellten einem 15-Jährigen bei der Rolltreppe ein Bein, verfolgten ihn und schlugen dann auf ihn ein. Das Opfer hat sich dabei eine blutige Nase zugezogen, ärztliche Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen.

Die Bilder der Überwachungskameras zeigten dann, dass der Kondomdieb einer der beiden Schläger vom Bahnsteig war. Die Bundespolizei sucht noch den zweiten involvierten Mann.