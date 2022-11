Berg am Laim: Mädchenbande bedroht Obdachlose

Als ein Mädchen ein Messer zückt, rufen die Obdachlosen die Polizei.

In München leben immer mehr Menschen auf der Straße. Es fehlt an Angeboten für diejenigen, die auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben. (Symbolbild)

Berg am Laim - Offenbar völlig ohne Grund hat sich eine Gruppe von Mädchen (zwischen 12 und 14) aus Fürstenfeldbruck am S-Bahnhof Berg am Laim Obdachlose vorgeknöpft. Gegen halb zwei in der Nacht auf Sonntag trafen die Mädchen in einer Fußgängerunterführung auf eine Gruppe von Obdachlosen, die dort schliefen.

Drei Mädchen bedrohen Obdachlose am S-Bahnhof

Dann fingen die drei Mädchen an, drei der Obdachlosen zu beleidigen. Das mit 14 Jahren älteste Mädchen zückte außerdem ein Messer und drohte einem Obdachlosen, sie würde zustechen. Die Obdachlosen riefen schließlich die Polizei.

Die alarmierten Polizisten griffen die drei Mädchen vor Ort auf und brachten sie zur Wache. Gegen die 14-Jährige ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung. Das Mädchen kam schließlich in eine Betreuungseinrichtung. Die beiden jüngeren Mädchen brachte die Polizei zu ihren Eltern.