Zwei Autos ausgebrannt: Polizei ermittelt

In der Nacht auf Montag brennen zwei Autos in der Forst-Kasten-Allee vollständig aus.

Fürstenried-West - Gegen drei Uhr am frühen Montagmorgen brannten zwei Autos in der Forst-Kasten-Allee. Ein Fußgänger bemerkte Rauch und Feuer an den beiden Autos, die laut Feuerwehr in der Nähe des Eingangs zum dortigen Friedhof geparkt waren.

Fürstenried-West: Zwei Autos brennen lichterloh

Die alarmierte Feuerwehr sperrte die Straße und löschte den Brand. Die Autos waren allerdings nicht mehr zu retten, sie brannten vollständig aus. Verletzte gab es keine.

Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brands.